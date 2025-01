Pairetto 'retrocesso', niente Serie A dopo il derby: la scelta dell'AIA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Luca Pairetto. Dopo una prestazione tutt'altro che convincente nel derby della Capitale, soprattutto a livello di gestione dei cartellini, l'arbitro è stato fermato per il prossimo turno di Serie A. Non figura, infatti, in nessuna designazione di questo weekend. Anzi, il fischietto della sezione di Nichelino è stato 'retrocesso' in B dove sarà al VAR di Spezia - Juve Stabia. Non un bel riconoscimento dopo una gara a dir poco opaca.