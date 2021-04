Pallotta contro Florentino Perez: “Nessuno ti ha chiesto di salvare il calcio”

James Pallotta torna a parlare pubblicamente. L'ex presidente della Roma si è scagliato contro Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della nuova Superlega europea. Di seguito lo sfogo dell'ex patron americano: "Ti sei fermato un minuto ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Nessuno di loro ti chiede di ‘salvare’ il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi che hanno tutti i soldi garantiti ogni anno, non salverà il campo, ma lo ucciderà“.