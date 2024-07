Palmeiras, Ferreira su Felipe Anderson: "Ero incredulo quando l'abbiamo preso"

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di presentazioni per Felipe Anderson al Palmeiras. In questi giorni l'ex attaccante della Lazio ha conosciuto tutti i suoi nuovi tifosi allo stadio, svelando anche il suo numero di maglia. Presto si metterà al servizio di Abel Ferreira nelle gare ufficiali della squadra. A questo proposito proprio il tecnico ha parlato di lui in conferenza stampa, svelando la sua reazione nel momento in cui ha saputo che la società lo aveva ingaggiato. Queste le sue dichiarazioni: “Felipe Anderson si sta allenando molto bene! Può giocare da 10, infatti... Ha scelto la maglia numero 9. Può giocare da 8, a destra e a sinistra. È un giocatore pronto. Quando Barros mi ha detto che l'avevamo preso, non potevo crederci… Ho pensato: ‘Oh cavolo, non ci posso credere’”.