Pandev annuncia il ritiro: "Salvo il Genoa e abbandono il calcio"

Il talento di Goran Pandev non può essere messo in discussione. L'attaccante macedone, esploso alla Lazio, fu anche uno dei protagonisti del triplete dell'Inter di Mourinho. E all'età di 36 anni ancora riesce a dire la sua nel campionato di Serie A. I rapporti con la tifoseria biancoceleste non sono rimasti del tutto positivi, a causa di una sua esultanza dopo un gol contro la Lazio all'Olimpico. Ma più volte ci ha tenuto a precisare che quell'esultanza polemica fosse rivolta solo alla dirigenza, e non ai tifosi di cui custodisce un ottimo ricordo. Oggi gioca al Genoa e, come riporta la rassegna di Radiosei, ha un solo obiettivo: "Ho ancora intenzione di salvarmi col Genoa e poi smettere. Ora spero che questa situazione finisca e poi vediamo. Vorrei salutare il popolo genoano con lo stadio pieno: ho dato tutto per questa maglia e spero di salutarla con il Ferraris gremito".

