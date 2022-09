Pandev: “Non potevo chiedere di meglio. Futuro da allenatore? Ho le idee chiare”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev ha appeso gli scarpini al chiodo. Dopo tanti anni di successi in Italia con le maglie di Lazio, Inter, Napoli, Genoa e Parma, il fantasista macedone ha deciso di dire basta. Dopo il bellissimo messaggio lasciato su Instagram, l'ormai ex giocatore ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX: "Più di così non potevo né dare né chiedere. Zero rimpianti. Partire da un piccolo paese, arrivare a 18 anni in Italia, vincere i trofei più importanti: è il sogno di tutti: il mio si è avverato, sono strafelice. Tra le gioie più grandi la Champions con la maglia dell'Inter e l'Europeo giocato con la Macedonia".

Allenatore? "In futuro non farò l'allenatore, potrei fare il procuratore o il dirigente, mi piace aiutare i giovani".