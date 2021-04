Paolo Kessisoglu: "Lazio - Genoa? Sarei contento di portare a casa almeno un punto"

Paolo Kessisoglu, volto noto della tv e grande tifoso del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del match di domenica contro la Lazio: “Non si può togliere questa partita? (ride, ndr). Un pareggino, tanto ci sono ancora molte partite da giocare. Quando navighi tra l’inferno e il purgatorio ovvio che perdere ti fa paura perché di finali rocamboleschi ne abbiamo visti, forse però ha bisogno più di tre punti la Lazio per la Champions che noi anche se con almeno un punto sarei più contento. Ballardini? Il genoano è un tifoso abbastanza passionale e quindi non gli va mai bene niente. Appena sbagli due partire subito partono le critiche, si in discussione anche chi magari è sempre arrivato al momento giusto. A me piace da matti, ma i genoani sono criticoni”.

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe conferma la presenza. Leiva ok, Caicedo fermo

Francesca Manzini, niente nozze per la figlia dello storico team manager della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE