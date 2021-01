Papa Francesco, complimenti allo Spezia: "4-2 alla Roma come il tango..."

Saponara ieri aveva definito la vittoria del suo Spezia contro la Roma in Coppa Italia "un'impresa". Il passaggio del turno dei liguri, a scapito dei romanisti, è stata festeggiata come tale: la squadra bianconera è stata accolta questa mattina da Papa Francesco prima dell'Udienza Generale. Il Santo Padre si è voluto complimentare con i bianconeri e, come riporta il sito del Vaticano, ha detto: "Buongiorno! Buongiorno a tutti voi. Prima di tutto, complimenti, perché ieri siete stati bravi. Complimenti! In Argentina si balla il tango, e il tango è la musica due per quattro (si basa sul tempo dei due quarti, ndr). Voi oggi siete 4 a 2 (si riferisce alla vittoria della sera precedente, ndr), va bene. Complimenti e coraggio! E grazie per questa visita, perché a me piace vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia, lo sport “porta su” tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo, perché ti porta a una nobiltà grande. Grazie per la testimonianza".