Papadopulo: "Lazio società solida, ma ora servono investimenti mirati"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Papadopulo per parlare di Lazio: "Per la Lazio è un punto di arrivo importante stazionare nei quartieri alti della Serie A e giocarsi una Champions League. Ha acquisito la forza di una società che ha ambizione e il merito va anche al presidente. Lotito è riuscito a creare basi importanti e in questo momento si può annoverare tra le 5 forze del campionato. La gara con il Bayern deve essere propedeutica per raggiungere obiettivi ancora più gratificanti, ora dovranno essere fatti investimenti mirati per migliorare una squadra già forte. Oggi un giocatore viene alla Lazio con un pensiero diverso rispetto al passato, perchè la società ha più credibilità".