Paredes 'scarica' la Roma: "Continuo la mia carriera solo per tornare al Boca"

Ancora polemiche in casa Roma e ancora legate al rinnovo di Paredes. Nelle scorse settimane si è parlato insistentemente di una clausola speciale inserita nel rinnovo del centrocampista che prevedeva un ritorno al Boca Juniors a cifre irrisorie, ma dalla Roma sono sempre arrivate smentite.

Dall'Argentina, però, è stato proprio Paredes a confermare che sì, ha rinnovato, ma c'è l'intenzione di tornare in patria. Il centrocampista ha anche sottolineato come a gennaio sia stato molto vicino a ritorno al Boca, ma che alla fine non è successo per vari motivi. Da ciò che circola, la clausola permette al Boca di pagare appena 3,5 milioni di euro, divisi in quattro rate, per riprendersi Paredes.

Queste le parole del calciatore in merito alla clausola: "Se esiste una clausola nel mio contratto? Sì, è vero. È solo per il Boca e nessun altro. Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla Roma, perché, nonostante si trattasse di un rinnovo che si sarebbe dovuto fare poiché gli obiettivi che avevo erano quasi raggiunti, la società ha deciso di portarlo avanti, ovviamente inserendo questa clausola. La finestra più facile è stata a gennaio: ho fatto tutto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi. Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al Boca a un certo punto".