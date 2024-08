Parigi 2024 | Da Nilo Maldini a Paul, tutte le medaglie laziali alle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Parigi si sono chiuse con la spedizione azzurra che ha eguagliato le 40 medaglie conquistate nel 2021 a Tokyo. Quindici giorni intensi di grandi gioie ed emozioni. Non solo i colori azzurri perché anche altre storie hanno attirato l'attenzione del mondo intero. Sono ben tre i tifosi della Lazio ad aver conquistato una medaglia sotto la Torre Eiffel. Federico Nilo Maldini si è assicurato l'argento nella gara di pistola ad aria compressa dieci metri. Il ragazzo di Bologna ha raccontato della sua passione per i biancocelesti nata grazie all'amore per la sua Carlotta che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Cosa dire poi della Polonia di pallavolo di Norbert Huber che si è dovuta arrendere in finale solo alla Francia padrona di casa. Per il centrale una splendida medaglia d'argento. L'Olimpiade si è colorata di bronzo, invece, per Tommy Paul. Il tennista statunitense ha occupato il terzo gradino del podio nel doppio maschile insieme al connazionale Fritz. Menzione speciale anche per Alice Mangione, costretta agli straordinari tra individuale e staffette. La 400ista ha trascinato la 4x400 mista a un fantastico sesto posto nonostante un sorpasso da destra su linea continua che ha condizionato la sua frazione. La siciliana, anche lei tifosa biancoceleste, ha realizzato il suo personale correndo 51'' 07 nelle batterie dei ripescaggi facendo segnare il secondo miglior tempo mai corso da una 400ista italiana.

Pubblicato il 12/08