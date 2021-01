Parma, D'Aversa: "Lazio squadra fortissima, ma non partiamo battuti"

La Lazio affronterà il Parma domani alle ore 15:00. La società ducale, dopo aver esonerato Liverani, ha richiamato in panchina Roberto D'Aversa. Il tecnico si è presentato nell'odierna conferenza stampa, per poi passare al commento sulla gara con i biancocelesti: "Il morale dei ragazzi non è dei migliori dopo quattro sconfitte. La condizione fisica spesso e volentieri è una conseguenza di un aspetto mentale. Ci sono infortuni, giocatori non al 100%, è importante riazzerare il tutto e ragionare sul fatto che domani affronteremo una squadra fortissima e non dobbiamo partire battuti. Andiamo in campo con il pensiero di portare a casa il risultato, ora non si pensa al bel gioco, dobbiamo portare a casa un risultato positivo. La formazione non chiedetela a me ma al dottore (ride, ndr) ma non creiamo alibi. Dobbiamo dare il 120% per fare un risultato positivo".