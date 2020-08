Parma, frizioni tra D'Aversa e la società: in caso di addio Liverani in pole

Dopo l’ottimo campionato disputato dal Parma la conferma di D’Aversa sulla panchina sembrava essere solo un dettaglio. Qualcosa invece in questi giorni sembra essere cambiato: come riporta Sky Sport infatti pare che il tecnico abbia avuto alcune frizioni con la società per quanto riguarda gli obiettivi futuri e il rinforzo della rosa per la prossima stagione. Dal canto suo il club crociato non sembra aver gradito questo atteggiamento da parte del mister e per questo potrebbe decidere di cambiare allenatore. In pole, in caso di addio, ci sarebbe Fabio Liverani che da poco è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Lecce.

