Parma, Kurtic: "Dovevamo stare più attenti, la Lazio ti punisce"

Intervento ai microfoni di Sky Sport, Jasmin Kurtic, centrocampista del Parma, ha analizzato la sconfitta della sua squadra di ieri pomeriggio contro la Lazio firmata Luis Alberto e Caicedo. Di seguito le parole dello sloveno: "I segnali arrivati oggi non possono bastare, perché alla fine contano i risultati e contano i punti. Siamo contenti per il nostro atteggiamento, per la nostra voglia, perché comunque abbiamo creato occasioni anche importanti nel primo tempo. Alla fine, se guardiamo, abbiamo però raccolto zero punti. Per questo motivo dobbiamo lavorare ancora di più, impegnarci ancora di più e vedere di raccogliere qualche risultato positivo. Lazio? Nel primo tempo abbiamo speso tanto, abbiamo corso, creato molto. Abbiamo speso tanto anche a livello energetico. Avevamo di fronte una squadra come la Lazio che è forte, che sfrutta l’occasione appena la crea. Dovevamo stare più attenti e portare un risultato positivo a casa. Questo non è successo, adesso alziamo la testa e guardiamo avanti“.