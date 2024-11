Parma, l'agente di Valeri: "Qui un progetto importante..."

TUTTOmercatoWEB.com

Pietro Parente, agente di Emanuele Valeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in cui ha toccato vari temi tornando anche sulla scelta del giocatore di approdare al Parma dopo essere stato molto vicino al trasferimento a parametro zero alla Lazio: "Il ragazzo ha accettato il Parma soprattutto perché il club ha un progetto importante. In questo inizio la squadra qualche punto in più lo poteva avere, poi sappiamo che nel calcio i ‘se’ ed i ‘ma’ non contano. Conta la classifica e con la vittoria di Venezia il morale è risollevato. Nel futuro del Parma però c’è l’ambizione di arrivare un giorno all’Europa. Quindi perché no? Può crescere insieme al Parma Valeri".