Parma, seduta mattutina in vista della Lazio: Grassi e Kucka a parte

ALLENAMENTO PARMA - Mancano poco più di 48 ore alla sfida tra Lazio e Parma. I ducali si sono allenati oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e da un’esercitazione tattica. La seduta, come sottolinea il club emiliano sul proprio sito ufficiale, è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Matteo Scozzarella ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi e Juraj Kucka. Domani, sabato 21 settembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.30. Alle 14.00, Roberto D’Aversa interverrà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio. Nel pomeriggio è prevista invece la partenza per Roma.

