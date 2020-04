Pasqua, il Papa rinuncia al rito della Resurrexit: "Sfida epocale per l'UE"

In una deserta Basilica di San Pietro, sta andando in scena la Messa di Pasqua. Nel corso della celebrazione però è stato omesso il rito della "Resurrexit"(che ricorda lo stupore di Pietro nel vedere l'effettiva risurrezione di Cristo). Una decisione motivata, ovviamente, dalla pandemia in corso, così da adeguare la giornata alle difficoltà attuali. Nel discorso della veglia pasquale, Papa Francesco ha detto: "Oggi è l'ora più buia, il giorno del silenzio. Ma in questa pandemia, voglio parlarvi di un altro contagio: il contagio della speranza perché Cristo è risorto. Il mio pensiero oggi va ai morti per il Coronavirus e ai loro parenti".

Il Papa ha rivolto un messaggio anche ai leader degli Stati europei: "Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative".