Pastore: "Juve-Roma all'ultima giornata? Non si può vincere sempre..."

Ancora non è ripartito il campionato, ma si è già entrati nel clima. Quello di competizione, di rivalità. Lo testimonia l'intervista rilasciata da Javier Pastore alla tv argentina Tyc Sports. Il centrocampista della Roma, stuzzicato dal giornalista, si lascia andare. Alla domanda: "Può succedere che nell'ultima partita contro la Juve loro giochino meglio di voi, no?" il Flaco risponde ridendo: "Può succedere, può succedere... ". Poi però si corregge e cerca di rimediare alla gaffe: "Dipenderà molto da come saremo messi noi nella lotta per la Champions, però tutte le partite vanno vinte". Non era difficile intuire cosa pensassero i tifosi romanisti al riguardo (sempre se la Lazio dovesse arrivare a giocarsela fino in fondo), anche se in molti si dilettano a negarlo. Ma per un calciatore professionista il discorso è diverso: certe illazioni non andrebbero fatte neanche per scherzo.