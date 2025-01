Patania (CorSport): "Casadei-Torino? Con l'indice di liquidità a gennaio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabrizio Patania, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, esprimendosi sul mercato della Lazio e, in particolare, sull'operazione Casadei, con i cambi di fronte di questi giorni che hanno coinvolto anche il Torino. Ecco le sue parole: "Nelle ultime 48 ore è accaduto di tutto. Ora sembra che il Torino abbia raggiunto l’accordo con il Chelsea per Casadei. Questo giocatore è fortissimo, per i granata sarebbe un colpo assurdo. Stiamo parlando di un ragazzo che ha vinto il premio come miglior giocatore del Mondiale Under 20, l’ha preso il Chelsea che fino ad un mese fa non voleva cederlo. A Coverciano tutti parlano benissimo di lui, se lo prendi migliori. Un club che prende questo tipo di giocatore fa un’operazione intelligente, sono queste le operazioni che la Lazio deve fare.

Poi il calcio non finisce con lui, puoi prenderne un altro. La verità, però, è che non puoi aspettare una settimana per chiudere questa operazione, poi succede che ci sono degli inserimenti. Fabiani lo segue da due anni, è un elemento che a lui piace. Poi se, invece, devi combattere con l’indice di liquidità, con modalità di pagamento inizialmente gratuite, a gennaio è difficile. La Lazio tanto guadagna tanto spende e non facendo delle immissioni di liquidità vive questo tipo di situazioni. Giocatori come Fazzini, Casadei, Fabbian non sono saldi, non sono scarti, sono giocatori di interesse nazionale che migliorerebbero la squadra. Mi sembra che quei pochi soldi che la Lazio ha messo sul mercato, rispetto al passato, nelle ultime sessioni siano stati spesi meglio”.

TORNA ALLA HOMEPAGE