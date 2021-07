Paura per Babacar: ricoverato per uno spasmo cardiaco

Tanta, tantissima paura questo pomeriggio per l'ex calciatore della Fiorentina e del Lecce Babacar che oggi milita nell'Aytemiz Alanyaspor in Turchia. Il calciatore in allenamento si è infatti accasciato a terra e dopo essere stato soccorso e poi sottoposto ad alcuni esami è emerso che si è trattato di spasmo cardiaco. L'attaccante ha comunque voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram: "Voglio tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato". Ora sarà sottoposto ad ulteriori controlli medici.

