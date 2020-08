Pescara, arriva la salvezza e i complimenti di Immobile: "Bravi ragazzi" - FT

Serata di verdetti quella di ieri anche per la Serie B. Nel match tra Pescara e Perugia per non retrocedere in Serie C a spuntarla è stata la squadra di Andrea Sottil. I rigori hanno infatti condannato la compagine di Massimo Oddo alla retrocessione con gli errori dal dischetto di Bonaiuto e Iemmello. Per i delfini invece è esplosa la festa al triplice fischio e sono arrivati anche i complimenti di un ex speciale. "Bravi ragazzi!", questo il messaggio del bomber Ciro Immobile alla sua ex squadra.

