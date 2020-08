Calciomercato Lazio, Fares per la fascia sinistra: atteso l'incontro tra i club

E' Mohamed Fares il prescelto di Simone Inzaghi. E la Lazio vuole accontentarlo il suo allenatore, che ha trovato nell'esterno della SPAL l'identikit perfetto per il ruolo di esterno sinistro. Il club biancoceleste ha proposto 7 milioni, non ha intenzione di incrementare l'offerta e la società di Ferrara dovrà quindi accontentarsi. Come riporta la rassegna di Radiosei, ci sarà un incontro la prossima settimana e si troverà l'accordo definitivo. Il procuratore del giocatore è Mino Raiola, il quale è stato a Roma in settimana e che probabilmente ha già pensato alla stretta finale. Questione di tempo quindi. Fares, se dovesse sbarcare a Roma, farà il titolare. Su quella fascia al momento regna l'incertezza: Lulic (fermo da febbraio) è da valutare, Jony non ha convinto e tornerà in Spagna, Lukaku ha dimostrato di non essere abbastanza affidabile e continuo nell'arco di un'intera stagione. Ecco perché Fares farebbe molto comodo alla nuova Lazio.

