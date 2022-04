Pescara, esonerato Auteri: al suo posto un ex difensore della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Pescara in mattinata ha esonerato l'allenatore Gaetano Auteri. Poco dopo sul sito ufficiale del club abruzzese la decisione è stata comunicata con un comunicato e in serata è stato scelto il sostituto: si tratta di Luciano Zauri, ex difensore della Lazio che a Pescara ha già allenato la Primavera e la prima squadra. L'annuncio è stato dato dal direttore sportivo Luca Matteassi ai microfoni di Rete 8: "Abbiamo deciso di provare a fare questo cambiamento e portare un po' d’aria nuova, dispiace per Auteri, ma sono cose che fanno parte del calcio. Ora dobbiamo guardare avanti e provare a dare una sterzata. Di Biagio? Sono stati giorni lunghi, ho parlato con quattro allenatori, ma Camplone non è fra questi. Alla fine la scelta è ricaduta su Zauri che ha tanta fame e voglia. L’accordo è fino al termine della stagione e se andremo in B resterà, altrimenti valuteremo".