Petrucci: “La Lazio prenderà un profilo da Champions League”

Un mercato da affrontare, una nuova stagione da preparare: la Lazio vuole farsi trovare pronta. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Petrucci: "La Lazio è pronta a ripartire per questa nuova stagione, che sarà sicuramente intensa. Sono sicuro che la società saprà muoversi bene, magari con un profilo esperto con una storia importante in Champions League e non solo, capaci di far crescere tutti i calciatori intorno. Sarà un'annata intensa, con partite ogni tre giorni. La Champions League porterà via tante energie, ma la squadra biancoceleste ha dimostrato di potersela giocare con chiunque".