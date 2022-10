Petrucci: "Lazio diversa in Europa. Potrebbe trovare spazio Cancellieri"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto a Lazio Style Radio dicendo la sua sulla prossima partita che attende la formazione biancoceleste. Si è focalizzato in particolar modo sul rendimento europeo fino a questo momento e sulla maturazione della squadra rispetto alla passata stagione.

EUROPA LEAGUE - "Non riesco a capire perché in Europa si sia vista solo in parte la Lazio straripante del campionato. Certo la voglia di rivalsa dopo la partita d'andata potrà essere importante. La partita di giovedì è importante per indirizzare la qualificazione ma la sfida decisiva sarà naturalmente quella di Rotterdam.La partita di Bergamo può essere un buon viatico per far bene contro i danesi. Ha dato molto ai biancocelesti da un punto di vista mentale".

DIFFERENZE CON LO SCORSO ANNO - "C'è una distribuzione maggiore dei gol che sono comunque in linea con quelli dello scorso anno a questo punto. A prescindere dall'infortunio di Immobile, gli altri giocatori stanno dando di più da un punto di vista realizzativo. La differenza sta anche nel non prendere gol e nella maturità tattica della squadra. Felipe Anderson è cresciuto tutto soprattutto nella fase di non possesso, aspetto apprezzatissimo da Sarri. Forse lo fa anche più del dovuto e ciò lo rende meno lucido in fase offensiva, ma ripeto lo staff è contentissimo di questa sua dedizione".

PROBABILE FORMAZIONE - "Il tridente Pedro-Felipe-Zaccagni è in grande forma. Lo spagnolo però probabilmente sarà gestito visto che non ci si può aspettare da lui tre partite in una settimana. Potrebbe trovare spazio Cancellieri, che però credo ricoprirebbe il ruolo di esterno destro e non di attaccante centrale. Al netto della condizione fisica mi aspetto Luis Alberto al fianco di Cataldi e Basic".