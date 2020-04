Petrucci: "Ripresa allenamenti? Cambierà modo di aggregarsi"

Il calcio è fermo, i giocatori provano a mantenere la propria forma fisica allenandosi a casa. Ai microfoni di CalcioToday.it è intervenuto l'ex medico sociale della Lazio Bernardino Petrucci: "Ripresa il 4 maggio? Dipende da come si evolverà la situazione Coronavirus, spetta alle autorità competenti stabilire la ripresa. Se il trend continua a scendere è una data in cui si potrà ripartire. Ovviamente si potrà fare solo la parte atletica e lavorare con una certa accortezza, divisi in piccoli gruppi, rispettando una certa distanza e evitando contatti. Sono una serie di procedure condivisibili e corrette. E’ giusto per esempio fare ogni quattro giorni i tamponi, farsi la doccia a casa, insomma cambia proprio il modo di aggregarsi. Squadre che hanno contratto il Coronavirus? Bisogna fare allenamenti molto differenziati, anche per verificare la risposta del fisico dal punto di vista biologico, analisi continue. Non bisogna affaticare molto un organismo reduce da un processo infiammatorio, altrimenti c’è il rischio che aumentino le capacità d’infezione. Il fisico non è più quello di prima".

