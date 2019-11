PHOTOGALLERY - Lazio - Cluj, gli scatti dall'Olimpico de Lalaziosiamonoi.it

Torna a vincere in Europa la Lazio. Tre punti importanti quantomeno per mantenere accesa anche un minimo di speranza per il pass ai sedicesimi. Ci pensa Correa a trascinare i biancocelesti, nonostante l'errore successivo in area che avrebbe potuto rasserenare lo sviluppo dell'incontro. Ottima anche la prestazione di Luis Alberto, faro e ispirazione del centrocampo laziale. Nonostante l'ampio turnover i ragazzi di Inzaghi possono ancora sperare in un piccolo miracolo nell'ultimo turno del girone. A seguire tutte le emozioni del match immortalate a bordo campo da Lalaziosiamonoi.it.