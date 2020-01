PHOTOGALLERY - Lazio - Sampdoria, gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Uno spettacolo per gli occhi, una partita che ha esaltato tutte le migliori qualità della Lazio. I biancocelesti rifilano cinque gol alla Sampdoria; un successo tanto bello quanto meritato sul campo, dove partita non c’è stata. I romani sono stati straripanti, quasi inarrestabili e hanno messo in cascina l’undicesima vittoria consecutiva. Rivivi le emozioni di questo match attraverso gli scatti de lalaziosiamonoi.it.