Piccinini: “La Lazio ha dato una mano alla Juve. Stesso errore fatto con l’Inter”

Il noto opinionista Sandro Piccinini ha analizzato il tonfo della Lazio sul campo della Juventus. Queste le sue parole negli studi di Sky Sport: "La Lazio ha dato una grande mano alla Juve. Ha fatto una partita strana. È andata in vantaggio e poi ha pensato di continuare a fare la partita come ha fatto con l’Inter. La mancata concessione del rigore di Hoedt ha dato una carica incredibile alla Juventus che a volte ha bisogno di una scossa per esprimersi al meglio".