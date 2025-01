Pioli torna sullo scudetto con il Milan: "Al gol di Tonali contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo cinque stagioni come allenatore del Milan, l'ex allenatore biancoceleste Stefano Pioli si è trasferito in Arabia, all'Al-Nassr. In rossonero Pioli ha vinto diversi trofei, tra cui lo Scudetto 2021/22, di cui ha ricordato un'immagine nitida ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Al gol di Tonali alla Lazio, Giroud, un po’ felice per il gol importantissimo, un po’ seccato perché lo avevo tirato fuori, mi salta addosso e mi butta a terra… Pochi se ne sono accorti. E poi la festa scudetto e la gioia dei miei amici a Sassuolo. Pochi oggi ricordano com’era giovane quella squadra. Abbiamo fatto un lavoro mentale incredibile. Io auguro al Milan tanta gioia del genere anche in futuro e tutto il bene possibile. Con tutto il cuore".