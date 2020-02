Piscedda: "Lazio con meno pressioni delle altre due. E se batte l'Inter..."

Una nuova giornata di campionato è alle porte. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare della Lazio: "Tra le tre in vetta la Lazio è quella che deve avere meno tensioni, e devono essere bravi i tifosi a non mettere più pressione di quella che serve. L'ambiente ci deve credere, quello è un altro discorso, ma avere meno tensione nella parte finale è fondamentale. Se i biancocelesti dovessero battere l'Inter allora cambierebbe tutto anche a livello mentale. La Lazio non è obbligata a vincere lo Scudetto, le altre due sì. La Champions League è cosa fatta, l'obiettivo principale è stato raggiunto".

