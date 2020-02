Luis Alberto, parla il preparatore: “Vi svelo i segreti del Mago…”

Luis Alberto, in una forma entusiasmante, sta rendendo sempre più palese la propria superiorità nei confronti degli avversari. Colpi di tacco, di suola, verticalizzazioni improvvise: lo spagnolo non stupisce solamente per le indubbie doti tecniche, ma anche per l’applicazione in fase di non possesso. E, mentre i compagni iniziano ad accusare gli impegni ravvicinati, il ‘Mago’ vanta una condizione psico-fisica davvero invidiabile. Merito del lavoro costante e di un forte spirito di sacrificio. La conferma arriva direttamente dal preparatore di Luis, Pablo Dip, le cui parole sono state riportate nella rassegna stampa di Radiosei: “Luis Alberto sta così bene perché accompagna il molto riposo con delle sedute aggiuntive di prevenzione e fisioterapia con me. Stimoliamo i suoi muscoli con lavori di mobilità e forza. Gli allenamenti durano un’ora e mezza”. Il preparatore atletico, che segue anche Correa, Jony, Patric, Leiva e le rispettive compagne, ha poi spiegato l’importanza di un’alimentazione corretta, equilibrata, con proteine idratanti e grassi animali. Dietro al successo dello spagnolo, dunque, tanto lavoro, sacrificio e la competenza di un esperto, che lo segue quotidianamente.

