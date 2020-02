Balzaretti: "Lotta Scudetto? La Lazio non ha le coppe..."

La classifica parla chiaro: al vertice del campionato è lotta a tre. Ai microfoni di Mediagol.it ha parlato Balzaretti, ex difensore oggi commentatore di DAZN: "Il nostro campionato è tornato a essere internazionale. Per quanto concerne la lotta Scudetto, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione. La Lazio non fa le Coppe e la Juventus è ancora alla ricerca della propria identità. L'Inter sta facendo un lavoro straordinario grazie a Conte".

