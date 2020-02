Piscedda: "Lazio grande squadra, con il Verona non ci saranno problemi"

Prosegue la straripante cavalcata della Lazio in campionato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "La partita con la Spal, in questo trittico che ci aspetta, era la più semplice. Credo che comunque anche con il Verona non ci saranno problemi. Il valore dei giocatori è quello, la Lazio è più forte. La Spal ha sbagliato nell'impostazione della gara, se vieni all'Olimpico devi fare le barricate per portare a casa un punto. Immobile? Non puoi lasciare quello spazio a un giocatore così. Anche il Verona può sbagliare qui a Roma, e una grande squadra come la Lazio ti punisce".

