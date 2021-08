"Più lavori, più sei fortunato": il messaggio di Reina arriva da Marienfeld - FOTO

Direttamente da Marienfeld arriva via social il messaggio di Pepe Reina. Il portiere della Lazio, che ha lavorato col resto del gruppo nei giorni trascorsi ad Auronzo di Cadore, sta proseguendo ora la preparazione in terra tedesca. Condivisi due scatti che lo ritraggono in azione sul campo di gioco, lo spagnolo ha aggiunto: "Più lavori, più sei fortunato".

