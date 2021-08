Lazio, Dazn lancia l'indovinello: sarà Felipe Anderson il giocatore misterioso?

Via all'indovinello. Dazn sul proprio account Instagram ha pubblicato un video molto intrigante: le immagini rappresentano a pieno gli spostamenti di un calciatore misterioso. E se questo profilo fosse Felipe Anderson? I tifosi si sono scatenati sotto il post di DAZN: "E' Felipe Anderson", "Pipe" e ancora "Felipe" . Ma perché proprio il classe '93? Le clip parlano chiaro: si parte dal Santos, con l'approdo a Roma, per poi dirigersi a Londra, Porto e infine il ritorno nella Capitale. Questo sembra essere proprio il caso di Felipe. L'ala d'attacco il 9 luglio 2013 si è trasferito dal club brasiliano alla Lazio, per poi salutarla nell'estate del 2017. In seguito è approdato prima al West Ham e poi al Porto, dove "Pipe" ha avuto un'avventura sfortunata. Il nuovo acquisto della Lazio lì ha dovuto fare i conti con scarsa continuità di rendimento e poche apparizioni in campo. Sperava che al Porto la musica cambiasse, ma così non è andata. Ma eccolo tornare più splendente di prima: la Lazio lo ha acquistato dal West Ham per 3 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore degli Hammers. Felipe ha iniziato benissimo il suo percorso, lo si può notare nel ritiro svolto ad Auronzo di Cadore. L'esterno ha realizzato nelle prime amichevoli ben 2 gol sotto le Tre Cime di Lavaredo: ora ha tanta voglia di riscattarsi e di mettere in mostra quanto fatto tre anni fa con l'aquila sul petto. La Serie A sta per partire, tutto è nelle mani di Pipe.

