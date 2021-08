Calciomercato Lazio, ecco la richiesta del Napoli per Insigne

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli stenta ad arrivare. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono usciti ulteriori dettagli sul discorso rinnovo contrattuale del numero dieci partenopeo. Nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo tra il club e il giocatore, De Laurentiis ha le idee chiare. Il presidente del Napoli non intende privarsi del suo capitano e spera di convincerlo a prolungare l'accordo. Qualora non arrivi la fumata bianca, il calciatore non sarebbe svenduto ma ceduto solo per una cifra di 25 milioni di euro (tra parte fissa e bonus). Insigne si svincolerà il prossimo giugno e già da febbraio sarebbe libero di accordarsi con un altro club. i campani, però, restano fermi sulle proprie idee con il calciatore regolarmente a disposizione di Spalletti. Il giocatore è stato piu volte accostato alla Lazio, ma non c'è stata nessuna trattativa per il momento. I fattori Sarri e Immobile potrebbero facilitare le cose. La Lazio ha le proprie difficoltà tra rosa extralarge, mancate cessioni e indice di liquidità. Nonostante questo i tifosi biancocelesti continuano a sognare di ricomporre in biancoceleste la coppia che ha fatto faville a Pescara e in Nazionale.

