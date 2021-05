Platini, la bordata ad Agnelli: "Non puoi far tutto pensando solo ai soldi"

"Non sono stato sorpreso dall'atteggiamento di Agnelli. È sempre stato così, orientato a voler soprattutto valorizzare economicamente la Juventus. Ma non puoi fare tutto pensando ai soldi". Ha parlato in questo modo Michel Platini nell'intervista rilasciata all'Équipe. L'ex campione bianconero ha proseguito, parlando di Ceferin e del modo in cui ha gestito la crisi Superlega: "L'allontanamento dei grandi club per fondare la propria competizione è l'unico vero pericolo ricorrente che la Uefa deve gestire. Quindi è meglio anticipare piuttosto che trovarti di fronte a un fatto compiuto e trattare i dirigenti come codardi, serpenti o scorpioni come ha fatto Ceferin. Ridicolo. Quando all'inizio della mia presidenza UEFA ho dovuto affrontare lo stesso tipo di problema, sono andato a vedere i dirigenti per convincerli che le nostre competizioni erano le migliori. Quando stavo chiacchierando con Rummenigge, parlavamo nell'interesse del calcio, non solo di affari e televisione".

