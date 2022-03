Playoff Qatar 2022, Russia out e Polonia in finale. Dalla Svezia: "Scelta folle"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Fifa ha escluso la Russia dal playoff per la qualificazione a Qatar 2022. La Polonia accede così direttamente in finale, dove affronterà la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca. Proprio nel paese scandinavo la decisione di non ripescare nessuno al posto della Russia non è andata giù. Queste le parole alla stampa del presidente federale Hakan Sjostrand: "La decisione più ragionevole sarebbe sta quella di trovare un nuovo avversario per la Polonia in semifinale. Comprendiamo bene che questo sia un problema di difficile soluzione per la Fifa, ma nonostante tutto dovrebbe prevalere il principio secondo cui tutte le squadre competono nelle medesime condizioni, ovvero affrontando due partite per accedere alla fase finale del Mondiale". Anche il ct Janne Andersson si è espresso, definendo la scelta della Fifa "completamente folle dal punto di vista sportivo".