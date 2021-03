Podavini: "La Lazio ha una rosa troppo ridotta, a Bologna come un pugile che ha subito il KO"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gabriele Podavini ha parlato dell'ultima disfaffa dei biancocelesti contro il Bologna: "Come un pugile che ha preso il ko e non si è ripreso. Ho visto una Lazio impacciata, scarica, sicuramente non ha digerito la sconfitta col Bayern. È un peccato però capita, quella sfida era molto sentita. Loro sono di un'altra categoria, ma noi gli abbiamo messo il tappeto rosso. Imbarazzanti, tutta la squadra aveva una paura incredibile. Errori di Inzaghi? Ci sono giocatori, come Hoedt e Patric, che quando li vedono mi cadono proprio le braccia. Mio padre, se mi avesse visto giocare come Patric, mi avrebbe rotto le scarpe e mandato a fare il muratore. Inzaghi vuole insistere, quando va in difficoltà potresti metterti a quattro, rischieresti meno. Acerbi puoi adattarlo per necessità, ma deve stare centrale, non c'è un sostituto valido".

MANCANZE DELLA LAZIO - "Cosa manca alla Lazio rispetto, ad esempio, all'Atalanta? L'Atalanta ha una rosa di venti giocatori. A vederli non sono campioni, ma sono inseriti nel giusto contesto. La Lazio ha 11/12 titolari, e poi c'è solo presenza. Quando gioca la formazione base, va bene. Quando giocano i subentrati, le riserve... lasciamo stare. Ha una rosa troppo ridotta. Con dei rinforzi sarebbe nel calderone per lottare fino alla fine. Non dico dieci giocatori, ma tre o quattro titolari. Muriqi? Doveva ridarlo via al mercato di gennaio. Mi sembra un cavallo pazzo che non sa dove andare. Se la Lazio dovesse vincere contro la Juventus, cambierebbe un po' il campionato. Si rilancerebbe per il quarto posto".

