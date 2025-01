Poli: "Lazio, torna te stessa! Niente pugno duro, c'è bisogno di..."

La Lazio proverà immediatamente a rialzarsi dopo il derby perso contro la Roma. Venerdì sera all'Olimpico, infatti, arriverà il Como. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Fabio Poli ha parlato proprio del momento di forma dei biancocelesti, che non devono farsi abbattere dalla sconfitta di domenica. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La Lazio deve essere forte, superare il derby tornando sé stessa. Anche nel derby ha pagato carissimo un approprio sbagliato e un buon inizio della Roma. Non vedo i biancocelesti in crisi, credo che il bel calcio si continui a vedere, non ha perso contro squadrette, insomma. Non credevo avrebbe fatto una stagione del genere. 5 punti contro le big? La Lazio deve prima di tutto mantenere la sua continuità, rimanere aggrappata al treno europeo. Il derby dispiace, so cosa significa nella Capitale e può dare tanta vitalità".

"Mi auguro che non si usi un pugno troppo duro per la Lazio. Ora avversari abbordabili, ma attenzione, perché sono squadre che corrono molto e specialmente il Como, ha qualità. Con due vittorie torneresti ad essere più tranquillo. Il rimpianto è non aver giocato il derby con la Lazio. Per me questa squadra è tanto, è tutto. I tifosi mi hanno dato qualcosa di incredibile, ogni anno sono ricordato da tantissime persone. Qualcosa che non potrò mai dimenticare”.