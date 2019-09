Politica / Brexit, la Corte Suprema: "Illegale stop a Parlamento"

La Corte Suprema britannica all'unanimità ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal premier Boris Johnson lo scorso agosto. Una decisione storica contro un provvedimento molto contestato e considerato da molti un bavaglio per coloro che volevano fermare il No Deal, la Brexit senza accordo con l’Ue. La Corte ha dichiarato così il Prlamento aperto lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow ha immediatamente convocato tutti i deputati per domani. La “prorogation” del Parlamento si è rivelata un boomerang per il premier: le opposizioni sono riuscite ad approvare una legge anti No Deal in tempi strettissimi, ma soprattutto diventa quasi insostenibile la posizione di Johnson, che in teoria avrebbe ingannato persino la Regina a controfirmare la sospensione. La sovrana è stata esposta a una immane figuraccia avendo approvato un provvedimento “illegale”.