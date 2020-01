Politica / M5S, fuori Paragone. Lui: "Sono stato espulso dal nulla"

Il Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, ha disposto l'espulsione di Gianluigi Paragone per non aver votato la legge di bilancio. Il senatore su Facebook ha così reagito con un post: "Sono stato espulso dal nulla. C'era una volta il 33%, ora...". Nei commenti l'unico ringraziamento va ad Alessandro Di Battista: "Ringrazio Alessandro Di Battista per le belle parole che usato per me, in mia difesa. Ale rappresenta quell’idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa".