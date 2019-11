Politica / Militari italiani feriti in Iraq, l'Isis ha rivendicato l'attentato

Il Site riferisce che l'Isis ha rivendicato l'attacco ai militari italiani in Iraq, nei pressi di Kirkuk. A diffondere il comunicato è stata l'agenzia di propaganda Amaq: "Con l'aiuto di Dio, i soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell'antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione e ferendo quattro crociati e quattro apostati". Due militari sono in gravi condizioni, ma come riferisce il ministro degli Esteri Di Maio: "Nessuno è in pericolo di vita. Alcuni di loro hanno riportato ferite serie.Il pensiero va alle loro famiglie".