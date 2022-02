Porto, ancora una vittoria: sono 16 di fila in campionato

Non accenna a fermarsi la marcia inesorabile del Porto, che vince anche contro l'Arouca e tocca le 16 vittorie consecutive in Primeira Liga, peraltro rimanendo anche imbattuto in campionato. Gli uomini di Sergio Conceiçao hanno portato a casa l'ennesimo successo grazie a un bolide da fuori area di Vitinha sotto la traversa e al raddoppio di testa firmato Mbemba. Chissà che non tocchi proprio alla Lazio in Europa League minare le certezze di una squadra in stato di grazia.