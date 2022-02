Porto, basta un gol per consolidare la vetta: Moreirense battuto 1-0

Con il minimo scarto, con qualche fatica, ma il Porto vince e si conferma in vetta alla classifica del campionato portoghese, a +6 sullo Sporting che occupa la seconda piazza. La squadra di Conceição espunga il campo del Moreirense grazie al gol di Evanilson nel finale di primo tempo. Azione corale dei Dragões, Taremi libera Evanilson che di destro è bravo a trovare l'angolo. Nel finale domina la tensione, volano due rossi, uno per parte: espulsi Grujic e Vitoria. Il Porto sale così a quota 63, ventesima vittoria in 23 gare di campionato. Moreirense penultimo, a -2 dalla zona salvezza.