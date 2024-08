Porto, il tecnico Bruno: "Affronteremo squadre con una storia in Europa"

TUTTOmercatoWEB.com

Tra gli avversari della prima fascia della Lazio in Europa League c'è anche il Porto. Una sorta di rivincita per i biancocelesti che devono cancellare ricordi amari in coppe europee contro i Dragoes. Sulla panchina dei portoghesi non ci sarà più Conceicao, ma Vítor Bruno. Il tecnico ha commentato così il sorteggio: “Giocheremo con un campione norvegese, un altro israeliano e squadre con una storia in Europa. L'obiettivo è passare direttamente alla fase successiva, ma dovremmo essere perfetti per riuscirci senza passare dai play-off".