Porto-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la convincente vittoria interna contro il Bologna, la Lazio torna in campo in Europa League. I biancocelesti dovranno affrontare l'andata dei sedicesimi di finale contro il Porto, arrivato terzo nel girone di Champions con Liverpool, Atletico Madrid e Milan. Il primo match del doppio confronto con i Dragoes di Conceição è in programma giovedì 17 febbraio ore 21 allo stadio Do Dragao di Oporto e si potrà seguire in tv su Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW TV e DAZN.