Porto, Villas Boas: "La Lazio è in un buon momento, mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco prima di salire su un volo diretto nella Capitale, il presidente del Porto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Tv a proposito della sfida in programma domani all'Olimpico contro la Lazio. "Mi aspetto una partita difficile. La Lazio è in un momento di forza, è in testa all'Europa League - ha spiegato Villas Boas - e noi speriamo nel meglio, ma vogliamo anche sfruttare il momento della nostra squadra. Che sia una bella partita e che il Porto vinca”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE