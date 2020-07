Prandelli: "Immobile? Nelle esperienze all'estero non è riuscito a cambiare mentalità"

L'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha rilasciato una lunga intervista al portale Soccermagazine in cui ha toccato molti temi tra cui anche quello riguardante Ciro Immobile. L'allenatore nello specifico è tornato a parlare delle esperienze all'estero del bomber della Lazio in cui l'attaccante non è riuscito ad esprimersi al meglio: "Quando si va all’estero bisogna avere la forza di cambiare completamente la mentalità, devi adattarti subito alle situazioni che trovi. Per un attaccante come lui che ha bisogno di movimenti, che ha bisogno di palle in profondità, che è bravissimo ad andare fuori linea dalla difesa, se si trovano squadre che giocano prevalentemente con la punta spalle alla porta diventa complicato".

Calciomercato Lazio, dalla Serbia: Stankovic vuole Bastos alla Stella Rossa

Inter, contrasti tra Conte e dirigenza? Spunta una mail per Zhang...

TORNA ALLA HOME PAGE