Preliminari Europa League, sarà Torino - Debrecen: i risultati del 1° turno

EUROPA LEAGUE - La Lazio attende il sorteggio dei gironi dell'Europa League, ma intanto la competizione entra nel vivo. Si è giocato ieri il primo turno preliminare e il Torino, promosso dopo la rinuncia del Milan e la conseguente promozione della Roma nella fase a gironi, conosce finalmente la sua prima avversaria. I granata affronteranno gli ungheresi del Debrecen che hanno avuto la meglio degli albanesi del Kukesi. Dopo il 3-0 in terra magiara, è bastato l'uno a uno del ritorno per staccare il pass per il prossimo turno. L'andata si giocherà il 25 luglio ad Alessandria, mentre il ritorno è in programma l'1 agosto in Ungheria. Avanzano i Rangers di Glasgow, mentre a sorpresa esce l'Hajduk Spalato. Il club croato si è fatto sorprendere dai maltesi del Gzira United allenato da Giovanni Tedesco. Gli isolani, dopo la sconfitta per 2-0 tra le mura amiche, sono riusciti nell'impresa di vincere per 3-1 allo Stadio di Poljud. Ecco tutti gli altri risultati, in grassetto le squadre qualificate:

OFK Titograd (Montenegro)-CSKA Sofia (Bulgaria) 0-0 (andata 0-4)

Klaksvik (Far Oer)-Riterial (Lituania) 0-0 (andata 1-1)

Chikhura (Georgia)-Fola Esch (Lussemburgo) 2-1 (andata 2-1)

Banants (Armenia)-Cukaricki (Serbia) 0-5 (andata 0-3)

Tobol Kostanay (Kazakistan)-Jeunesse Esch (Lussemburgo) 1-1 (andata 0-0)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Siroki Brijeg (Bosnia) 2-1 (andata 2-1)

Makedonija GjP (Macedonia del Nord)-Alashkert (Armenia) 0-3 (andata 1-3)

Teuta Durres (Albania)-Ventspils (Lettonia) 1-0 (andata 0-3)

Inter Turku (Finlandia)-Broendby (Danimarca) 2-0 (andata 1-4)

Universitatea Craiova (Romania)-Sabail (Azerbaigian) 3-2 (andata 3-2)

Levadia Tallinn (Estonia)-Stjarnan (Islanda) 3-2 dts (andata 1-2)

RFS Riga (Lettonia)-Olimpia Lubiana (Slovenia) 0-2 (andata 2-3)

RoPS (Finlandia)-Aberdeen (Scozia) 1-2 (andata 1-2)

Dinamo Minsk (Bielorussia)-Liepaja (Lettonia) 1-2 (andata 1-1)

Levski Sofia (Bulgaria)-Ruzomberok (Slovacchia) 2-0 (andata 2-0)

Apollon Limassol (Cipro)-Kauno Zalgiris (Lituania) 4-0 (andata 2-0)

Petrocub Hincesti (Moldavia)-AEK Larnaca (Cipro) 0-1 (andata 0-1)

KS Cracovia (Polonia)-Dunajska Streda (Slovacchia) 2-2 dts (andata 1-1)

Milsami Orhei (Moldavia)-Steaua Bucarest (Romania) 1-2 (andata 0-2)

Vaduz (Liechtenstein)-Breidablik (Islanda) 2-1 (andata 0-0)

Haugesund (Norvegia)-Cliftonville (Irlanda del Nord) 5-1 (andata 1-0)

Neftci Baku (Azerbaigian)-Speranta Nisporeni (Moldavia) 6-0 (andata 3-0)

Torpedo Kutaisi (Georgia)-Ordabasi (Kazakistan) 0-2 (andata 0-1)

Zalgiris Vilnius (Lituania)-Honved (Ungheria) 1-1 (andata 1-3)

Zrinjski Mostar (Bosnia)-Akademija Pandev (Macedonia del Nord) 3-0 (andata 3-0)

Progres Niederkorn (Lussemburgo)-Cork City (Irlanda) 1-2 (andata 2-0)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)-Laci (Albania) 1-0 (andata 1-1)

Engordany (Andorra)-Dinamo Tbilisi (Georgia) 0-1 (andata 0-6)

B36 Torshavn (Far Oer)-Crusaders (Irlanda del Nord) 2-3 (andata 0-2)

Fehervar (Ungheria)-Zeta Golubovci (Montenegro) 0-0 (andata 5-1)

Hajduk Spalato (Croazia)-Gzira United (Malta) 1-3 (andata 2-0)

Hibernians (Malta)-Shakhter Soligorsk (Bielorussia) 0-1 (andata 0-1)

Norrkoeping (Svezia)-St. Patrick's (Irlanda) 2-1 (andata 2-0)

Kukesi (Albania)-Debrecen (Ungheria) 1-1 (andata 0-3)

Mura (Slovenia)-Maccabi Haifa (Israele) 2-3 (andata 0-2)

Vicebsk (Bielorussia)-KuPS (Finlandia) 1-1 (andata 0-2)

Shkupi (Macedonia del Nord)-Pyunik (Armenia) 1-2 (andata 3-3)

Ballymena United (Irlanda del Nord)-Malmoe (Svezia) 0-4 (andata 0-7)

Buducnost (Montenegro)-Trans Narva (Estonia) 4-1 (andata 2-0)

Domzale (Slovenia)-Balzan (Malta) 1-0 (andata 4-3)

Kilmarnock (Scozia)-Connah's Quay (Galles) 0-2 (andata 2-1)

Radnicki Nis (Serbia)-Flora Tallinn (Estonia) 2-2 (andata 0-2)

Rangers (Scozia)-St Joseph's (Gibilterra) 6-0 (andata 4-0)

Spartak Trnava (Slovacchia)-Radnik Bijeljina (Bosnia) 5-2 dcr (andata 0-2)

KR Reykjavik (Islanda)-Molde (Norvegia) 0-0 (andata 1-7)

Legia Varsavia (Polonia)-Europa FC (Gibilterra) 3-0 (andata 0-0)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Brann (Norvegia) 2-1 (andata 2-2)